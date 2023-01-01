Українська акторка Наталка Денисенко зустріла Новий рік за сімейним столом з батьками та сином. Святкування було не надто приємним, адже Київщину атакували "Шахіди".

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Як Наталка Денисенко зустріла Новий рік

Актриса розповіла про це в інстаграм-сторіз. Схоже, вибухи були недалеко від її дому: дім затрусився, а син дуже перелякався.

У нас ось так Новий рік розпочався. Синочок перелякався. Таких сильних вибухів я не чула від початку повномасштабного…дрижали стіни… Дякую ППО. А тим забугорним їб**нам не довго лишилося,

– емоційно висловилась Денисенко.



Як Денисенко зустріла Новий рік / Фото з інстаграм-сторіз

Наталка також показала кадр з відео чоловіка Андрія Федінчика, який записав для неї привітання з Новим роком. "Це перший такий Новий рік… Я навіть не знаю, коли ми побачимося… І найпечальніше те, що мене зрозуміє більша частина жінок в Україні".



Як Денисенко зустріла Новий рік / Фото з інстаграм-сторіз

Новорічна атака на Київщину: що відомо

Новорічна ніч була неспокійною для столиці та околиць – росіяни атакували ракетами та дронами з різних напрямків. Вибухи звучали у Шевченківському та Голосіївському районах, інформація про гучні звуки була як на Лівому, так і на Правому березі.

Уламок збитої ракети окупантів упав у Шевченківському районі, постраждалих немає. Інші уламки зафіксували у Дніпровському районі.