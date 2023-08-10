Деякі демонстративно йшли з виступу, однак інші аплодували та підтримували співачку. Своєю чергою Лобода зазначила, що її дуже зворушили історії, якими з нею в той день поділилися українці.

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Світлана Лобода навідала біженців в Польщі

Артистка поспілкувалась з людьми, виступила для них та відповіла на запитання. Окрім цього, привезла побутову техніку та спортивне знаряддя для дитмайданчика.

Мене вкотре до глибини душі зворушили великі, відкриті серця тих, хто втратив все, але не віру і людяність. Вдячна за довіру, за кожну почуту історію боротьби та болю. Бо знаю, що пережити його зможемо лише разом,

– написала співачка.

"Я не можу повернути людям рідні домівки, та постаралася привезти та передати те, що може наблизити їх тимчасовий прихисток до домашнього затишку і комфорту", – додала Лобода.

На відео, яке артистка поширила у своєму інстаграмі, видно, що люди обіймаються з нею, розмовляють та аплодують. Окрім цього, під публікацією користувачі написали приємні слова співачці та подякували їй:

"Дякую за все, що ви робите для інших";

"Світлано, дякуємо вам";

"Велика і благородна справа — благодійність. І не менша — вдячність за те, що роблять люди для інших";

"Красно дякую за підтримку нашого народу";

"Глибина і доброта вашого серця нескінченні";

"Ви найкраща співачка і просто дивовижна людина";

"Пишаюся вами, найкраща. Дякуємо за вашу підтримку і допомогу".

Однак на зустріч також була кореспондентка проєкту Радіо Свобода "Ти як?". Відтак журналістка поділилася реакцією мешканців центру на виконавиці. Повідомляється, що на зустрічі було кілька десятків людей. Частина людей, побачивши Світлану Лободу, демонстративно йшла геть.

Одна з українок так відреагувала на приїзд Лободи: "Вона приїжджає і маніпулює цією показною добротою. Це реально огидно".

Тут слід зазначити, що на заході були й фани артистки.

Під час виступу Лобода відповідала на запитання глядачів з залу. Відтак в неї запитали: "Хто Путін?".

"Це не людина", – сказала виконавиця.

До того ж на запитання про виступи в Росії, вона відповіла, що це неможливо.

Важливо! Світлана Лобода до початку повномасштабної війни жила та будувала кар'єру в Росії. Лише через тиждень після російського вторгнення співачка заговорила про це. Щоправда, Лобода не відповіла, хто агресор, а українців назвала "маленькими людьми”. Згодом виконавиця все ж таки почала публічно засуджувати Росію. Лобода виїхала та розірвала всі зв'язки з країною-агресоркою.

Скандали за участі Світлани Лободи