Раніше Олена Зеленська взяла участь у записі подкасту "Простими словами". Випуск був присвячений тому, як слід піклуватися про своє ментальне здоров'я в умовах війни.

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Перша леді вважає, що ресурс кожної компанії – це люди. І якщо вчасно подбати про свій психологічний стан, то у 80% випадків допомога фахівців не потрібна.

Всеукраїнська програма "Ти як?" якраз і покликана навчити українців основ самодопомоги. Бо чесність і відвертість із собою – основа ментального здоров’я,

– висловилася Зеленська.



Олена Зеленська на онлайн-зустрічі / Фото з її інстаграму

Образ Олени Зеленської

На онлайн-зустрічі 9 серпня дружина президента постала у сорочці лавандового відтінку з подвійним коміром. Перша леді також красиво уклала волосся на бік і зробила макіяж у ніжних відтінках.

Образ вона доповнила прикрасами – на її шиї висів ніжний кулон на ланцюжку, а у вухах були золоті сережки.



Олена Зеленська / Фото з її інстаграму

Зеленський підтримав дружину

Президент Володимир Зеленський 9 серпня опублікував у соцмережі фото, на якому він стояв з дружиною Оленою. Лідер держави підтримав кохану та присвятив допис проєкту, який організувала перша леді.

"6 вересня Олена Зеленська збирає третій саміт перших леді та джентльменів. Цього року він буде присвячений ментальному відновленню українців. Дуже важлива тема… Піклування про ментальне здоров'я повинно стати нашою щоденною звичкою. Не можна відкладати це на потім", – написав Зеленський.



Володимир Зеленський з Оленою / Фото з його інстаграму

Додамо, що у соцмережах президента рідко з'являються спільні фото з дружиною. Востаннє він присвятив їй пост, вітаючи з днем народження в лютому 2023 року.

До слова, на початку серпня Олена Зеленська зустрілася із подружжями українських дипломатів, щоб обговорити, як ті можуть долучитися до культурних і гуманітарних проєктів. Для заходу перша леді обрала стильний кежуал-look – широкі штани кольору хакі, молочну блузу й чорно-білі кеди.