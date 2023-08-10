Некоторые демонстративно уходили из выступления, однако другие аплодировали и поддерживали певицу. В свою очередь, Лобода отметила, что ее очень тронули истории, которыми с ней в тот день поделились украинцы.

Вас может заинтересовать В рубашке и с кулоном на шее: Елена Зеленская очаровала нежным образом на онлайн-встрече

Светлана Лобода посетила беженцев в Польше

Артистка пообщалась с людьми, выступила для них и ответила на вопросы. Кроме этого, привезла бытовую технику и спортивное орудие для детской площадки.

Меня в который раз до глубины души тронули большие, открытые сердца потерявшие все, но не веру и человечность. Благодарна за доверие, за каждую услышанную историю борьбы и боли. Ибо знаю, что пережить его сможем только вместе,

– написала певица.

"Я не могу вернуть людям родные дома, но постаралась привезти и передать то, что может приблизить их временное пристанище к домашнему уюту и комфорту", — добавила Лобода.

На видео, которое артистка распространила в инстаграмме, видно, что люди обнимаются с ней, разговаривают и аплодируют. Кроме этого, под публикацией пользователи написали приятные слова певице и поблагодарили ее:

"Спасибо за все, что вы делаете для других";

"Светлана, благодарим вас";

"Большое и благородное дело — благотворительность. И не меньшее — благодарность за то, что делают люди для других";

"Большое спасибо за поддержку нашего народа";

"Глубина и доброта вашего сердца бесконечны";

"Вы лучшая певица и просто удивительный человек";

"Горжусь вами, лучшая. Спасибо за вашу поддержку и помощь".

Однако на встрече также была корреспондентка проекта Радио Свобода "Ты как?". Следовательно, журналистка поделилась реакцией жителей центра на исполнительнице. Сообщается, что на встрече было несколько десятков человек. Часть людей, увидев Светлану Лободу, демонстративно уходила.

Одна из украинок так отреагировала: "Она приезжает и манипулирует этой показной добротой. Это реально отвратительно".

Тут следует отметить, что на мероприятии были и фаны артистки.

Во время выступления Лобода отвечала на вопросы зрителей из зала. Затем у нее спросили: "Кто Путин?".

"Это не человек", – сказала исполнительница.

К тому же на вопрос о выступлениях в России она ответила, что это невозможно.

Важно! Светлана Лобода вплоть до начала полномасштабной войны жила и строила карьеру в России. Только через неделю после российского вторжения певица заговорила об этом. Правда, Лобода не ответила, кто агрессор, а украинцев назвала "маленькими людьми". Впоследствии исполнительница все же начала публично осуждать Россию. Лобода уехала и разорвала все связи со страной-агрессоркой.

Скандалы с участием Светланы Лободы