Анатолій Анатоліч заступився за Світлану Лободу: "Пишаюся її позицією"

Співачка Світлана Лобода – кума ведучого Анатолія Анатоліча. Хоча зараз вона займає проукраїнську позицію, до 24 лютого активно гастролювала в Росії, спонсорувала країну-агресора. Анатоліч заступився за подругу, яку досі хейтять за роботу в Росії.

У той час, як Ані Лорак замовчує війну та продовжує будувати кар'єру в Росії, Лобода відправилася в тур, щоб зібрати кошти на підтримку України. Анатолій Анатоліч в інстаграм-сторіс підтримав подругу.

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Анатолій Анатоліч заступився за Лободу

Кум Лободи вкотре заступився за неї перед українцями, які продовжують хейтити за роки роботи в Росії. Ведучий наголосив, що для нього тема критики співачки вже давно закрита. Зі Світланою Лободою Анатоліч знайомий вже багато років, вона є близькою людиною для його сім'ї. Зараз він пишається артисткою.

Пишаюся її позицією та вчинками після повномасштабного вторгнення. Вона одна з небагатьох, хто назвав війну війною, хто залишив свою кар'єру та популярність в Росії. Серед усіх українок, які популярні там, вона єдина, хто зробив це. Коли Світлана вивезла всіх рідних з Росії, відкрито говорить про війну, розуміючи, що її позиція та слова – це в'язниця там,

– написав Анатоліч у сторіс.

Ведучий додав, що за майже 9 місяців війни Світлана довела своїми вчинками, що вона українка. Зараз вона робить все, що може заради перемоги, визнає свої помилки: "Ви знаєте мою позицію. Знаєте, що я все віддаю своїй країні. І не буду обманювати себе та вас. Можете вірити мені, а можете ні. Це ваш вибір".

Анатолій Анатоліч про Лободу / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого

Також Анатоліч згадав промову Світлани Лободи на благодійному концерті в Нью-Йорку. Там артистка зі сцени сказала: "Вірю в те, що ця жахлива, незрозуміла війна, яку розв'язала Росія проти України, обов'язково закінчиться великою перемогою нашої України, яку ми любимо та підтримуємо усім серцем. Сьогодні правий той, хто захищає свій дім. Сьогодні правий той, хто виступає проти війни. Сьогодні час чистих та світлих людей. Я знаю, що моя публіка – це люди, які знають та підтримують мою позицію, люди, які всім серцем з моєю країною".



Анатолій Анатоліч про Лободу / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого

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