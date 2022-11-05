Оскільки підзаробити в Європі Ані Лорак не вдалося, то тринькати криваві рублі вона приїхала в Іспанію. Однак замість "приємно відпочинку" її відправили хто куди – назад у Росію, в окупований Маріуполь, у звільнену Бучу, у розбитий Миколаїв.

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Ані Лорак захейтили за відпочинок в Іспанії

Співачка-зрадниця сфотографувалася на набережній у темних окулярах і заявила, що почувається там як вдома.

Вода надає мені сили. Тут я почуваюся вдома,

– видала артистка.

Ані Лорак в Іспанії / Фото з інстаграму співачки-зрадниці

У мережі Ані Лорак нагадали, що дому в неї немає, адже вона кинула і проміняла на гроші не тільки рідні Чернівці, а й усю Україну. Артистці порадили збирати валізи назад у Росію:

"Справа в тому, що в тебе немає дому";

"Твоя дома в іншому місці. Ти трошки загубилась";

"Загубилась трохи. Нагадайте їй хтось, що не скрізь "дім", де є море";

"Позавчора – українка, вчора – росіянка, сьогодні – іспанка";

"Так це ж загниваюча Європа, ні води, ні газу. От у рашці все є, туди їдь";

"А як же ви залишили процвітаючу расєю і поїхали в загниваючу гейропу?";

"А що Росія не гріє?"

Крім того, користувачі з України запросили гастролерку в понівечені Росією міста – Бучу, Миколаїв, і нагадали, що море є не тільки в Іспанії, а й у Маріуполі, Одесі та Криму, де час від часу трапляється "бавовна":

"Приїжджай у Миколаїв, люба, і тут тобі додадуться такі сили, що ти й не бачила ніколи";

"А ти знаєш, скільки енергії надає море в Маріуполі? Незабутні враження від побаченого. Слава Україні";

"Коли в Бучі?"

"А в Одесу не хочеться?";

"У Крим до моря не хочеш? Або в Одесу?"

Нагадаємо, у вересні Ані Лорак таки висловилася про війну в Україні. Вона настрочила відкритий лист до публіки, в якому зізналася в любові до України та поскаржилася, що "політики використовують її ім'я для брудних ігор". Її ж місія нібито "нести музику, дарувати людям радість". Тоді як про дзвінок Насті Каменських і пораду Кіркорова "нічого не говорити" співачка не згадала.