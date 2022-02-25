Супермодель Кендал Дженнер та її сестра Кортні Кардяшьян відреагували на війну Росії з Україною
Джерело:Інстаграм
Зірки американського шоубізу й члени великого сімейства Кардашьян-Дженнер, Кортні і Кендал висловили свої співчуття стосовно нападу російських військ на українську територію.
Голлівудські знаменитості опублікували інстаграм-сторізи, у яких сказали, що моляться за нашу країну.
Читайте 73-річна мама мільярдера Маска підтримала Україну: промовисті фото з Києва
Популярна модель Кендал Дженнер є обличчям бренду Givenchy й часто з'являється на обкладинках найвідоміших глянців. 24 лютого дівчина поширила карту нападу російських військ на наші землі і лаконічно написала: "Молюся за Україну".
Кендал Дженнер відреагувала на напад Росії на Україну / Фото з інстаграму моделі
Пізніше, до Кендал приєдналась її зведена сестра Кортні Кардашьян. Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" також запостила у сторіз фото нападу російських військ на Україну й написала таку ж фразу, як і сестра.
Кортні Кардашьян зреагувала на наступ Росії на Україну / Фото з інстаграму
Які світові зірки підтримали Україну?
- Найпершою до висловлення співчуття долучилась зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник. Акторка, яка має українське походження опублікувала патріотичне відео.
- Реперка Cardi B обурилась нахабному вторгненню російських військ в Україну і заявила, що вона на боці громадян.
- Акторка Іванна Сахно закликала громадян США виходити на мітинг під Посольство Росії у Нью-Йорку.
- Слідом за зірками, засудила війну і 73-річна Мей Маск, мати відомого мільярдера Ілона Маска.