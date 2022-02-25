Голливудские знаменитости опубликовали инстаграм-старис, в которых сказали, что молятся за нашу страну.

Читайте 73-летняя мама миллиардера Маска поддержала Украину: красноречивые фото из Киева

Популярная модель Кендалл Дженнер является лицом бренда Givenchy и часто появляется на обложках самых известных глянцев. 24 февраля девушка распространила карту нападения российских войск на наши земли и лаконично написала: "Молюсь за Украину".

Кендалл Дженнер отреагировала на нападение России на Украину / Фото с инстаграммой модели

Позже, к Кендалу присоединилась ее сводная сестра Кортни Кардашьян. Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" также запостила во вторник фото нападения российских войск на Украину и написала такую же фразу, как и сестра.



Кортни Кардашьян среагировала на наступление России на Украину / Фото из инстаграма

Какие мировые звезды поддержали Украину?