Голливудские знаменитости опубликовали инстаграм-старис, в которых сказали, что молятся за нашу страну.
Читайте 73-летняя мама миллиардера Маска поддержала Украину: красноречивые фото из Киева
Популярная модель Кендалл Дженнер является лицом бренда Givenchy и часто появляется на обложках самых известных глянцев. 24 февраля девушка распространила карту нападения российских войск на наши земли и лаконично написала: "Молюсь за Украину".
Кендалл Дженнер отреагировала на нападение России на Украину / Фото с инстаграммой модели
Позже, к Кендалу присоединилась ее сводная сестра Кортни Кардашьян. Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" также запостила во вторник фото нападения российских войск на Украину и написала такую же фразу, как и сестра.
Кортни Кардашьян среагировала на наступление России на Украину / Фото из инстаграма
Какие мировые звезды поддержали Украину?
- Первой к выражению соболезнования присоединилась звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник. Актриса, которая имеет украинское происхождение, опубликовала патриотическое видео.
- Рэпеша Cardi B возмутилась наглым вторжением российских войск в Украину и заявила, что она на стороне граждан.
- Актриса Иванна Сахно призвала граждан США выходить на митинг под Посольство России в Нью-Йорке.
- Вслед за звездами, осудила войну и 73-летняя Мэй Маск, мать известного миллиардера Илона Маска.