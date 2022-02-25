Голлівудські знаменитості опублікували інстаграм-сторізи, у яких сказали, що моляться за нашу країну.

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Популярна модель Кендал Дженнер є обличчям бренду Givenchy й часто з'являється на обкладинках найвідоміших глянців. 24 лютого дівчина поширила карту нападу російських військ на наші землі і лаконічно написала: "Молюся за Україну".



Кендал Дженнер відреагувала на напад Росії на Україну / Фото з інстаграму моделі

Пізніше, до Кендал приєдналась її зведена сестра Кортні Кардашьян. Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" також запостила у сторіз фото нападу російських військ на Україну й написала таку ж фразу, як і сестра.



Кортні Кардашьян зреагувала на наступ Росії на Україну / Фото з інстаграму

Які світові зірки підтримали Україну?