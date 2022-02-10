Режисер та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін став одним з трьох членів журі, що обиратимуть представника на Євробачення від України. Він пояснив, чому цьогоріч суддею не став Андрій Данилко.
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Чому Данилка нема в журі Нацвідбору
Андрій Данилко, відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки, був незмінним суддею з 2016 року. У 2022 його місце посів Ярослав Лодигін. Він поділився, що Андрій Данилко сам відмовився бути членом журі, бо має інші плани на 12 лютого.
До того ж Ярослав Лодигін зауважив, що нічиє місце не займав. Всі до останнього сподівались бачити серед членів журі Данилка.
Я зрозумів, що в нашій країні позиція судді національного відбору приблизно такої ж суспільної ваги, як крісло президента чи прем'єр-міністра. Так, у певний період це дуже відповідальна місія!
– розповів Лодигін.
Судді Національного відбору
5 лютого Суспільне оголосило імена трьох членів журі Нацвідбору Євробачення-2022. Ними стали:
- українська виконавиця Тіна Кароль,
- режисер та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін,
- співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала.