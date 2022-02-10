Режиссер и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин стал одним из трех членов жюри, которые будут выбирать представителя на Евровидение от Украины. Он объяснил, почему в этом году судьей не стал Андрей Данилко.

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Почему Данилко нет в жюри Нацотбора

Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, был бессменным судьей с 2016 года. В 2022 его место занял Ярослав Лодыгин. Он поделился, что Андрей Данилко сам отказался быть членом жюри, потому что имеет другие планы на 12 февраля.

К тому же Ярослав Лодыгин заметил, что ничье место не занимал. Все до последнего надеялись видеть среди членов жюри Данилко.

Я понял, что в нашей стране позиция судьи национального отбора примерно такого же общественного веса, как кресло президента или премьер-министра. Да, в определенный период это очень ответственная миссия!

– рассказал Лодыгин.

Заметим, в этом году изменились и традиционные ведущие Национального отбора. Сергея Притулу на главной сцене заменит Маша Ефросинина. Ведущим бекстейджа будет Тимур Мирошниченко.

Судьи Национального отбора

5 февраля Суспільне объявило имена трех членов жюри Нацотбора Евровидения-2022. Ими стали: