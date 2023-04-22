Стівен Кінг запропонував Ілону Маску передати гроші за його галочку в Twitter у "Фонд Притули"

Письменник Стівен Кінг, який з першого дня війни підтримує українців у боротьбі з агресором, запропонував Ілону Маску цікаву пропозицію. Зокрема, хоче, аби власник Twitter передав гроші за його синю галочку у "Фонд Сергія Притули".

Зазначимо, що синя галочка у соцмережі Twitter вже не є верифікацією офіційної сторінки, тепер це лише ознака того, що людина купила підписку Twitter Blue.

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Тож, тепер, щоб її отримати, людина просто повинна заплатити. Коштує синя галочка недорого – лише 8 доларів.

Раніше повідомлялося, що Стівен Кінг не втратив свою мітку, хоч і не платив за це. Тепер письменник написав, що Ілон Маск може віддати гроші за його синю галочку на благодійність до України.

Я думаю, що містер Маск має віддати мою синю галочку на благодійність. Я рекомендую до Фонду Сергія Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні. Це всього 8 доларів, тож, можливо, містер Маск міг би додати трохи більше,

– написав Стівен.

Волонтер Сергій Притула вже відреагував на цю пропозицію. Він публічно подякував письменнику та написав, що його фонд отримав дуже серйозну рекомендацію. "Продовжуємо працювати заради нашої перемоги!", – написав він.

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