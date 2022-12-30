Свій коментар Стівен Кінг залишив у твітері американського письменника Дона Вінслоу, де той запитав, про що мріють його підписники у новому році. Кінг лаконічно написав, що "Миру в Україні".
Цікаво Всесвітньо відомі актори й режисери, які підтримали та приїжджали в Україну за 10 місяців війни
Коментар Стівена Кінга зібрав понад 20 тисяч вподобань, а українці та інші прихильники України подякували фантасту за його позицію. Натомість автор Барен Каяоглу додав, що хотів би закінчення війн і в інших країнах, таких як Сирія, Сомалі та Ємен. Втім, користувачі твітера вирішили йому "втерти носа", наголосивши, що саме Росія спровокувала війни та конфлікти у цих країнах:
"Росія розпалювала війну в Сирії та бомбила там мирних жителів. Росія заблокувала експорт українського зерна, спровокувавши продовольчу кризу в Ємені та Сомалі. Росія відправила своїх найманців до Лівії, Малі дестабілізувавши регіон. Перемога над Росією позитивно позначиться на всіх цих країнах", – написала користувачка мережі, де її підтримали інші учасники спільноти.
На що Барен відповів: "Так, одне не повинно заперечувати інше".
Перепалка між користувачами та Бареном Каяоглу / Скриншот з твітера
Стівен Кінг про Україну
- На початку війни письменник висловив підтримку, одягнувшись у символічну футболку. На ній було написано гасло I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну". Крім того, фантаст вирішив не продовжувати контакти з російськими видавництвами.
- Згодом Стівен Кінг написав, що це війна Путіна. Від його рук гинуть жінки та діти. Він наголошував, важливо, аби росіяни розуміли, що насправді відбувається – треба зруйнувати стіну дезінформації. Пізніше заявив, що Путін має щезнути без сліду.
- У квітні він порадив своїм фанам послухати українську пісню "Не кажу прощай" співачки Lama. На його допис відреагувала й сама зірка.
- Кінг також відреагував на успіхи ЗСУ під час контрнаступу і доповнив, що "українці надирають дупи". А також він прокоментував "бавовну" на Кримському мосту.