Свій коментар Стівен Кінг залишив у твітері американського письменника Дона Вінслоу, де той запитав, про що мріють його підписники у новому році. Кінг лаконічно написав, що "Миру в Україні".

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Коментар Стівена Кінга зібрав понад 20 тисяч вподобань, а українці та інші прихильники України подякували фантасту за його позицію. Натомість автор Барен Каяоглу додав, що хотів би закінчення війн і в інших країнах, таких як Сирія, Сомалі та Ємен. Втім, користувачі твітера вирішили йому "втерти носа", наголосивши, що саме Росія спровокувала війни та конфлікти у цих країнах:

"Росія розпалювала війну в Сирії та бомбила там мирних жителів. Росія заблокувала експорт українського зерна, спровокувавши продовольчу кризу в Ємені та Сомалі. Росія відправила своїх найманців до Лівії, Малі дестабілізувавши регіон. Перемога над Росією позитивно позначиться на всіх цих країнах", – написала користувачка мережі, де її підтримали інші учасники спільноти.

На що Барен відповів: "Так, одне не повинно заперечувати інше".



Перепалка між користувачами та Бареном Каяоглу / Скриншот з твітера

Стівен Кінг про Україну