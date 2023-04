Світова зірка кантрі Бред Пейслі підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Не так давно він став амбасадором ініціативи президента UNITED24, а тепер приїхав до Києва.

Бред Пейслі приїхав в Україну

Багаторазовий лауреат Греммі та Academy of Country Music Awards з'явився у центрі Києва. На тлі знищеної російської техніки на Михайлівській площі він з гітарою виконав пісню Same Here. Також артист заспівав українською "Червону руту".

Я знаходжуся на станції метро в Києві, де тисячі людей переховуються під час повітряної тривоги. Понад рік тому Росія завдала нищівного удару цьому народові. Я роблю все, що в моїх силах, аби допомогти, і закликаю вас робити те саме, – завернувся Бред Пейслі до шанувальників та колег.

Бред Пейслі в Україні: відео

