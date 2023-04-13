Світова зірка кантрі Бред Пейслі підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Не так давно він став амбасадором ініціативи президента UNITED24, а тепер приїхав до Києва.
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Бред Пейслі приїхав в Україну
Багаторазовий лауреат Греммі та Academy of Country Music Awards з'явився у центрі Києва. На тлі знищеної російської техніки на Михайлівській площі він з гітарою виконав пісню Same Here. Також артист заспівав українською "Червону руту".
Я знаходжуся на станції метро в Києві, де тисячі людей переховуються під час повітряної тривоги. Понад рік тому Росія завдала нищівного удару цьому народові. Я роблю все, що в моїх силах, аби допомогти, і закликаю вас робити те саме, – завернувся Бред Пейслі до шанувальників та колег.
Бред Пейслі в Україні: відео
Світові зірки підтримують Україну: останнє
- Мандрівник та зірка шоу про виживання Бер Гріллз став амбасадором проєкту UNITED24. Він став першою світовою знаменитістю з Британії, що допомагатиме Україні в напрямку відбудови.
- Вокаліст гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс записав щемливе відео зі словами підтримки.
- Амаль Клуні по відеозв'язку поспілкувалась з головою ОП Андрієм Єрмаком. Вони обговорили російські злочини та захист українських дітей.