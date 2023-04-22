Зазначимо, що синя галочка у соцмережі Twitter вже не є верифікацією офіційної сторінки, тепер це лише ознака того, що людина купила підписку Twitter Blue.
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Тож, тепер, щоб її отримати, людина просто повинна заплатити. Коштує синя галочка недорого – лише 8 доларів.
Раніше повідомлялося, що Стівен Кінг не втратив свою мітку, хоч і не платив за це. Тепер письменник написав, що Ілон Маск може віддати гроші за його синю галочку на благодійність до України.
Я думаю, що містер Маск має віддати мою синю галочку на благодійність. Я рекомендую до Фонду Сергія Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні. Це всього 8 доларів, тож, можливо, містер Маск міг би додати трохи більше,
– написав Стівен.
Волонтер Сергій Притула вже відреагував на цю пропозицію. Він публічно подякував письменнику та написав, що його фонд отримав дуже серйозну рекомендацію. "Продовжуємо працювати заради нашої перемоги!", – написав він.
Як Стівен Кінг підтримує Україну: головне
- На початку війни письменник висловив підтримку, одягнувшись у символічну футболку. На ній було написано гасло I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну". Крім того, Стівен вирішив не продовжувати контакти з російськими видавництвами.
- Згодом Стівен Кінг написав, що це війна Путіна, бо саме від його рук гинуть жінки та діти. Письменник наголошував, що важливо, аби росіяни розуміли, що насправді відбувається. Пізніше він заявив, що Путін має щезнути без сліду.
- Кінг також відреагував на успіхи ЗСУ під час контрнаступу і доповнив, що "українці надирають дупи". А також він прокоментував "бавовну" на Кримському мосту.
- А напередодні нового року американський письменник озвучив своє найзаповітніше бажання на 2023 рік. "Король жахів" мріє, щоб в Україні нарешті настав мир.
- Днями Стівен закликав світову спільноту частіше згадувати про війну в Україні. У своїх соцмережах письменник написав символічний допис на підтримку України на тлі найближчого контрнаступу ЗСУ. "Тримайте Україну у себе в серці та думках", – попросив він.