Отметим, что синяя галочка в соцсети Twitter это уже не верификация официальной страницы, теперь это лишь признак того, что человек купил подписку Twitter Blue.
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Теперь, чтобы ее получить, человек просто должен заплатить. Стоит синяя галочка недорого – всего 8 долларов.
Ранее сообщалось, что Стивен Кинг не потерял свою метку, хоть и не платил за нее. А теперь писатель написал, что Илон Маск может отдать деньги за его синюю галочку на благотворительность в Украину.
Я думаю, что мистер Маск должен отдать мою синюю галочку на благотворительность. Я рекомендую в Фонд Сергея Притулы, предоставляющий услуги по спасению жизни в Украине. Это всего 8 долларов, так что, возможно, мистер Маск мог бы добавить чуть больше,
– написал Стивен.
Волонтер Сергей Притула уже отреагировал на это предложение. Он публично поблагодарил писателя и написал, что его фонд получил очень серьезную рекомендацию. " Продолжаем работать ради нашей победы!", – написал он.
Как Стивен Кинг поддерживает Украину: главное
- В начале войны писатель выразил поддержку, одевшись в символическую футболку. На ней был написан лозунг I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину". Кроме того, Стивен решил не продолжать контакт с российскими издательствами.
- Впоследствии Стивен Кинг написал, что это война Путина, потому что именно от его рук гибнут женщины и дети. Писатель подчеркивал, что важно, чтобы россияне понимали, что происходит. Позже он заявил, что Путин должен исчезнуть без следа.
- Кинг также отреагировал на успехи ВСУ во время контрнаступления и дополнил, что "украинцы надирают задницы". А также он прокомментировал "хлопок" на Крымском мосту.
- А в канун нового года американский писатель озвучил свое самое заветное желание на 2023 год. "Король ужасов" мечтает, чтобы в Украине наконец-то наступил мир.
- На днях Стивен призвал мировое сообщество чаще е упоминать о войне в Украине. В своих соцсетях писатель написал символическое сообщение в поддержку Украины на фоне ближайшего контрнаступления ВСУ. "Держите Украину у себя в сердце и мыслях", – попросил он.