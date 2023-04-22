Отметим, что синяя галочка в соцсети Twitter это уже не верификация официальной страницы, теперь это лишь признак того, что человек купил подписку Twitter Blue.

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Теперь, чтобы ее получить, человек просто должен заплатить. Стоит синяя галочка недорого – всего 8 долларов.

Ранее сообщалось, что Стивен Кинг не потерял свою метку, хоть и не платил за нее. А теперь писатель написал, что Илон Маск может отдать деньги за его синюю галочку на благотворительность в Украину.

Я думаю, что мистер Маск должен отдать мою синюю галочку на благотворительность. Я рекомендую в Фонд Сергея Притулы, предоставляющий услуги по спасению жизни в Украине. Это всего 8 долларов, так что, возможно, мистер Маск мог бы добавить чуть больше,

– написал Стивен.

Волонтер Сергей Притула уже отреагировал на это предложение. Он публично поблагодарил писателя и написал, что его фонд получил очень серьезную рекомендацию. " Продолжаем работать ради нашей победы!", – написал он.

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