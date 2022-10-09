Вранці 8 жовтня стався вибух на Кримському мосту, який "підірвав" мережу та морально-психологічний стан росіян. Окупанти заскиглили через "українських вандалів", а "бавовну" назвали "терактом". Повз це безсоромне ниття не пройшов американський письменник Стівен Кінг, який з перших днів війни вболіває за Україну.
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Як Стівен Кінг відреагував на "бавовну" на Кримському мосту
Після дев'яти місяців вбивств і в багатьох випадках тортур цивільних, після руйнування вщент цілих міст росіяни називають підрив мосту "тероризмом". Це вимагає чортового пирога,
– написав Стівен Кінг у твіттері.
За таку заяву письменника "засипали" лайками. Наразі його твіт набрав 90 тисяч позначок "подобається" і безліч коментарів у стилі:
- "Я мушу з цим погодитися";
- "Це для них виправдання, щоб спричинити більше хаосу";
- "Те, що раніше називалося подвійними стандартами, тепер має називатися російськими стандартами".
Як Стівен Кінг підтримує Україну
- 28 лютого письменник публічно підтримав Україну – запостив фото у футболці з синьо-жовтим написом I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну".
- Після цього він наклав особисті санкції на Росію – зупинив видавництво своїх книжок у країні, де вважався найпопулярнішим письменником.
- У вересні "король жахів" радів успіхам ЗСУ на Харківщині, кажучи, що "українці надирають дупи" росіянам.
- Днями ж Стівен Кінг наказав Росії "забиратися на х*й з України". За його словами, це вимога всього світу.