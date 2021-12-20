Стартували зйомки "Голосу країни" з Вакарчуком і Поляковою: перші фото з-за лаштунків

20 грудня 2021 , 16:00
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Джерело:

інстаграм Юрія Горбунова

У понеділок, 20 грудня, стартували зйомки 12 сезону вокального шоу "Голос країни". У павільйоні зібралась вся знімальна група на чолі з ведучими та зірковими тренерами. Перші фото з-за лаштунків дивіться далі.

Ще до старту зйомок 12 сезон "Голосу країни" бурхливо обговорювали в мережі. Усе тому, що в тренерське крісло повернувся лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, а "діва ночі" Оля Полякова зайняла місце Тіни Кароль. Про перший знімальний день оголосив ведучий Юрій Горбунов. Компанію йому склала дружина Катя Осадча.

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Ми почали зйомки 12 сезону легендарного шоу "Голос країни". Це буде крутий сезон,
– анонсував Юрій Горбунов. 

"Це почалося, сліпі прослуховування на "Голосі країни". Я щаслива бути тут. Хочу, щоб все звучало… Ось воно, моє бажане, довгоочікуване (тренерське крісло – ред. Showbiz 24), чекало мене 10 років… Дочекалося", – прокоментувала Оля Полякова в інстаграм-сторіс.

Фото з-за лаштунків "Голосу країни 12" 

Юрій Горбунов з колегами на зйомках "Голосу країни 12" / Фото з інстаграму шоумена 

Тренери "Голосу країни 12" / Фото з інстаграм-сторіс Володимира Завадюка

Оля Полякова зі Святославом Вакарчуком і Надею Дорофєєвою / Фото з інстаграму співачки 

Оля Полякова з Потапом на "Голосі країни 12" / Фото з інстаграму співачки 

Оля Полякова у кріслі тренерки "Голосу країни 12" / Фото з інстаграму співачки

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Усі тренери 12 сезону шоу "Голос країни"

  • Святослав Вакарчук – займав тренерське крісло з 3 по 6 сезон, перемагав з Ігорем Грохоцьким і Віталіною Мусієнко.
  • Потап – був тренером з 5 по 10 сезон, але жодного разу не доводив свою команду до перемоги.
  • Надя Дорофєєва – 11 сезон проєкту став першим й одразу успішним для співачки, її учасник Сергій Лазановський став переможцем.
  • Оля Полякова – вперше сіла в крісло тренерки.
Автор: Марина Джура