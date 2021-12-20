Еще до старта съемок 12 сезон "Голоса страны" бурно обсуждали в сети. Все потому, что в тренерское кресло вернулся лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук, а "дева ночи" Оля Полякова заняла место Тины Кароль. О первом съемочном дне объявил ведущий Юрий Горбунов. Компанию ему составила супруга Катя Осадчая.
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Мы начали съемки 12-го сезона легендарного шоу "Голос страны". Это будет крутой сезон,
– анонсировал Юрий Горбунов.
"Это началось, слепые прослушивания на "Голосе страны". Я счастлива быть здесь. Хочу, чтобы все звучало… Вот оно, мое желаемое, долгожданное (тренерское кресло – ред. Showbiz 24), ждало меня 10 лет… Дождалось", – прокомментировала Оля Полякова в инстаграм-сториз.
Фото из-за кулис "Голоса страны 12"
Юрий Горбунов с коллегами на съемках "Голоса страны 12" / Фото из инстаграма шоумена
Тренеры "Голоса страны 12" / Фото из инстаграм-сториз Владимира Завадюка
Оля Полякова со Святославом Вакарчуком и Надеждой Дорофеевой / Фото из инстаграма певицы
Оля Полякова с Потапом на "Голосе страны 12" / Фото из инстаграма певицы
Оля Полякова в кресле тренера "Голоса страны 12" / Фото из инстаграма певицы
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Все тренеры 12 сезона шоу "Голос страны"
- Святослав Вакарчук – занимал тренерское кресло с 3 по 6 сезон, побеждал с Игорем Грохоцким и Виталиной Мусиенко.
- Потап – был тренером с 5 по 10 сезон, но ни разу не доводил свою команду до победы.
- Надя Дорофеева – 11 сезон проекта стал первым и сразу успешным для певицы, ее участник Сергей Лазановский стал победителем.
- Оля Полякова – впервые села в кресло тренера.