Ще до старту зйомок 12 сезон "Голосу країни" бурхливо обговорювали в мережі. Усе тому, що в тренерське крісло повернувся лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, а "діва ночі" Оля Полякова зайняла місце Тіни Кароль. Про перший знімальний день оголосив ведучий Юрій Горбунов. Компанію йому склала дружина Катя Осадча.
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Ми почали зйомки 12 сезону легендарного шоу "Голос країни". Це буде крутий сезон,
– анонсував Юрій Горбунов.
"Це почалося, сліпі прослуховування на "Голосі країни". Я щаслива бути тут. Хочу, щоб все звучало… Ось воно, моє бажане, довгоочікуване (тренерське крісло – ред. Showbiz 24), чекало мене 10 років… Дочекалося", – прокоментувала Оля Полякова в інстаграм-сторіс.
Фото з-за лаштунків "Голосу країни 12"
Юрій Горбунов з колегами на зйомках "Голосу країни 12" / Фото з інстаграму шоумена
Тренери "Голосу країни 12" / Фото з інстаграм-сторіс Володимира Завадюка
Оля Полякова зі Святославом Вакарчуком і Надею Дорофєєвою / Фото з інстаграму співачки
Оля Полякова з Потапом на "Голосі країни 12" / Фото з інстаграму співачки
Оля Полякова у кріслі тренерки "Голосу країни 12" / Фото з інстаграму співачки
До теми Святослав Вакарчук прокоментував повернення на "Голос країни"
Усі тренери 12 сезону шоу "Голос країни"
- Святослав Вакарчук – займав тренерське крісло з 3 по 6 сезон, перемагав з Ігорем Грохоцьким і Віталіною Мусієнко.
- Потап – був тренером з 5 по 10 сезон, але жодного разу не доводив свою команду до перемоги.
- Надя Дорофєєва – 11 сезон проєкту став першим й одразу успішним для співачки, її учасник Сергій Лазановський став переможцем.
- Оля Полякова – вперше сіла в крісло тренерки.