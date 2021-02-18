У першому шлюбі з Євгеном Паперним Ольга Сумська народила доньку Антоніну, яка розвиває кар'єру в Москві. Від актора вона пішла, коли первістку не було й року, тому вихованням дівчинки займався Віталій Борисюк. Рідний батько пояснив, що не хотів втручатися в сім'ю.

Через чотири роки сімейного життя шлюб Ольги Сумської з Євгеном Паперним дав тріщину. До офіційного розлучення акторка закрутила роман з колегою Віталієм Борисюком, тому з маленькою донькою на руках пішла від першого чоловіка. Вітчим замінив Антоніні Паперній рідного батька, адже той вирішив не втручатися в її виховання.

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Євген Паперний про стосунки з донькою Антоніною

70-річний Євген Паперний переконує, що з Тонею у них хороші стосунки, однак як Ольга Сумська, так і колишній тесть і теща докоряли йому через те, що в житті дівчинки його було мало. Актор пояснив, що роль батька для неї виконував Віталій Борисюк, тому він не став "лізти, роздвоювати дитину".

Мені докоряли весь час. І Ольга докоряла, і батьки її докоряли, що я мало присвячую часу. Я спілкувався з нею рідко, ми зустрічалися на фестивалях, на заходах, але я не міг себе нав'язувати як рідний батько і втручатися в сім'ю, в якій вона росла,

– пояснив Євген Паперний.

Варто додати, що саме рідний батько посприяв акторській кар'єрі Антоніни в Москві. З його допомогою вона вступила в Театральний інститут імені Бориса Щукіна, де раніше навчався сам Євген Паперний.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розповіла вражаючі деталі про стосунки ексчоловіка з донькою. Вона зізналась, що Євген Паперний не цікавиться ані життям Антоніни, ані життям рідних онуків – Єви та Данила, який народився у квітні минулого року.