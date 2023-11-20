Співачка виставила декілька фото з обранцем й зазначила, що вони разом вже рік. Фанів виконавиці ця новина дуже здивувала. Водночас вони зауважили, що в зіркової пари "гарні діточки будуть".
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Jerry Heil показала свого хлопця
Співачка поширила спільні фото з коханим. На світлинах вона постала в коричневій куртці з розпущеним волоссям. Водночас її обранець був одягнений в чорну куртку. До свого образу він додав навушники. Хлопець Jerry Heil – блондин з блакитними очима. Втім, на кадрах, які поширила знаменитість, повністю не видно обличчя молодика.
Рік. Я кохаю тебе,
– зазначила Яна.
Реакція мережі
Фани були вражені новиною, про що й написали у коментарях під публікацією виконавиці.
- "Вітаю вас";
- "Ви уявляєте, які ж гарні діточки будуть";
- "Що? Ура, вітаю вас. Щастя вам, бережіть один одного";
- "А схожі які";
- "Дуже неочікувано";
- "Оце сюрприз так сюрприз".
Особисте життя Jerry Heil
- У 2020 році в одному з інтерв'ю Яна розповіла, що залишалася незайманою до 24 років. Як розповіла артистка, вона боялася близькості.
- Вже наступного року співачка вразила своїх шанувальників, організувавши нетрадиційну весільну церемонію, присвячену виключно собі. Артистка запросила гостей, одягнула весільну сукню і навіть обмінялася обітницею із собою.
- Якось знаменитість розповідала, що ходила на побачення з індійцем, втім тоді усвідомила, що бачить своє життя лише з українцем.
- До того ж відомо, що Яна – феміністка, однак вона вважає, що перший крок у стосунках має робити чоловік.