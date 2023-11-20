Співачка виставила декілька фото з обранцем й зазначила, що вони разом вже рік. Фанів виконавиці ця новина дуже здивувала. Водночас вони зауважили, що в зіркової пари "гарні діточки будуть".

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Співачка поширила спільні фото з коханим. На світлинах вона постала в коричневій куртці з розпущеним волоссям. Водночас її обранець був одягнений в чорну куртку. До свого образу він додав навушники. Хлопець Jerry Heil – блондин з блакитними очима. Втім, на кадрах, які поширила знаменитість, повністю не видно обличчя молодика.

Рік. Я кохаю тебе,

– зазначила Яна.

Реакція мережі

Фани були вражені новиною, про що й написали у коментарях під публікацією виконавиці.

"Вітаю вас";

"Ви уявляєте, які ж гарні діточки будуть";

"Що? Ура, вітаю вас. Щастя вам, бережіть один одного";

"А схожі які";

"Дуже неочікувано";

"Оце сюрприз так сюрприз".

Особисте життя Jerry Heil