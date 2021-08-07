Співачка МакSим отямилася після тривалої коми

Російська співачка МакSим прийшла до тями після коми, в якій була з середини червня. Вона активно спілкується з медичним персоналом. Днями її планують перевезти з реанімації у звичайну палату.

Російські ЗМІ повідомляють про одужання артистки, посилаючись на її офіційну спільноту "Вконтакте". Наразі відомо, що МакSим (справжнє ім'я – Марина Абросимова) повністю прийшла до тями.

Раніше ми писали МакSим отямилася: співачка спілкується знаками, – ЗМІ

Представники виконавиці повідомили, що вона активно спілкується зі всім медичним персоналом і вже може пересуватися коридорами лікарні без допомоги.

"Нормальна людина в чіткій та ясній свідомості, сміється та жартує. Все чудово пам'ятає, всі функції організму в нормі", – написано в повідомленні.

Госпіталізація МакSим