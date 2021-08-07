Співачка МакSим отямилася після тривалої коми
Джерело:"Дождь"
Російська співачка МакSим прийшла до тями після коми, в якій була з середини червня. Вона активно спілкується з медичним персоналом. Днями її планують перевезти з реанімації у звичайну палату.
Російські ЗМІ повідомляють про одужання артистки, посилаючись на її офіційну спільноту "Вконтакте". Наразі відомо, що МакSим (справжнє ім'я – Марина Абросимова) повністю прийшла до тями.
Раніше ми писали МакSим отямилася: співачка спілкується знаками, – ЗМІ
Представники виконавиці повідомили, що вона активно спілкується зі всім медичним персоналом і вже може пересуватися коридорами лікарні без допомоги.
"Нормальна людина в чіткій та ясній свідомості, сміється та жартує. Все чудово пам'ятає, всі функції організму в нормі", – написано в повідомленні.
Госпіталізація МакSим
- Російську виконавицю госпіталізували в червні. Тоді в неї діагностували пневмонію, а також була підозра на коронавірус. Друзі МакSим вважали, що вона захворіла вдруге, оскільки в її організмі знайшли антитіла.
- Спочатку МакSим лікували кисневою терапією, а згодом під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, оскільки їх ураження становило 75%.
- Була інформація про те, що лікар співачки заявив, що вона перебуває у вкрай небезпечному стані. Також повідомлялося, що лікування дороге – процедура ЕКМО обходилася її близьким в 1 мільйон рублів за добу.
- ЗМІ повідомляли, що в артистки відмовила легеня та почалися проблеми з серцем. Однак невдовзі цю інформацію спростували.