В одну з московських лікарень 38-річна МакSим (справжнє ім'я – Марина Абросимова) потрапила після концерту в Казані, де виступала з високою температурою. Хоч ПЛР-тести показували негативні результати, співачку госпіталізували з підозрою на COVID-19. Спочатку лікарі проводили кисневу терапію, а за кілька днів підключили зірку до апарату ШВЛ. Наразі її стан критичний.
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Якщо спочатку КТ показало 40% ураження легенів, то зараз – 75%. Як діляться друзі МакSим, в її крові знайшли антитіла. Тому, схоже, вона вдруге підхопила коронавірус.
Крім того, у російських ЗМІ з'явились повідомлення, що артистку "перевели на ЕКМО, адже апарат ШВЛ не справляється". Однак представники МакSим не володіють такою інформацією, тому закликають не вірити чуткам.
"Я б не стала довіряти джерелам, що розмістили цю інформацію, бо це жовта преса, а не офіційна заява. Зараз стан Марини оцінюється як вкрай важкий, прошу зрозуміти позицію сім'ї та близьких – кожна людина має право на приватність, попри те, що є публічною особою", – заявила представниця МакSим телеграм-каналу "Раньше всех. Ну почти".
Додамо, в житті МакSим було багато потрясінь:
- у квітні 2019 року артистка потрапила в ДТП на слизькій дорозі, в результаті якого отримала безліч травм. Реабілітація після аварії тривала понад два місяці;
- відновивши хорошу фізичну форму, вона планувала повернутися в шоу-бізнес, однак цьому завадила пандемія коронавірусу. Тому МакSим пішла в "безстрокову відпустку на невизначений термін";
- артистка мала серйозні проблеми з алкоголем. Ширилися чутки, що вона почала випивати через проблеми в особистому житті.