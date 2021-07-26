Російська виконавиця МакSим (справжнє імя – Марина Абросимова) понад місяць перебувала у важкому стані в лікарні. Тепер її стан значно покращився, за словами деяких ЗМІ.

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Стан МакSим покращився

Лікарі артистки прийняли рішення вивести її з медикаментозного сну. Так вони мали перевірити, чи зможе зірка дихати самостійно.

МакSим у змозі зробити вдих, але, щоб дихання залишалося рівним, її перевели на ВІВЛ. Її стан, як і раніше, стабільно важкий, але лікарі не втрачають надії, що незабаром вона зможе дихати самостійно, – пишуть видання.

Лікарі МакSим також зменшили навантаження седативних препаратів. Натомість сама співачка перебуває в здоровому глузді, вона спілкується знаками. Щоправда, поки що інформацію про покращення здоров'я Марини ще не підтвердили її представники.

Госпіталізація МакSим: коротко