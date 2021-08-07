Российские СМИ сообщают о выздоровлении артистки, ссылаясь на ее официальное сообщество "Вконтакте". Известно, что МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) полностью пришла в себя.

Ранее мы писали МакЅим пришла в себя: певица общается знаками, – СМИ

Представители исполнительницы сообщили, что она активно общается со всем медицинским персоналом и уже может передвигаться по коридорам больницы самостоятельно.

"Нормальный человек в четком и ясном сознания, смеется и шутит. Все прекрасно помнит, все функции организма в норме", – говорится в сообщении.

Госпитализация МакSим