Российские СМИ сообщают о выздоровлении артистки, ссылаясь на ее официальное сообщество "Вконтакте". Известно, что МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) полностью пришла в себя.
Ранее мы писали МакЅим пришла в себя: певица общается знаками, – СМИ
Представители исполнительницы сообщили, что она активно общается со всем медицинским персоналом и уже может передвигаться по коридорам больницы самостоятельно.
"Нормальный человек в четком и ясном сознания, смеется и шутит. Все прекрасно помнит, все функции организма в норме", – говорится в сообщении.
Госпитализация МакSим
- Российскую исполнительницу госпитализировали в июне. Тогда у нее диагностировали пневмонию, а также было подозрение на коронавирус. Друзья МакSим считали, что она заболела во второй раз, поскольку в ее организме нашли антитела.
- Сначала МакSим лечили кислородной терапией, а затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку их поражение составило 75%.
- Была информация о том, что врач певицы заявил, что она находится в крайне опасном состоянии. Также сообщалось, что лечение дорогое – процедура ЭКМО обходилась ее близким в 1 миллион рублей в сутки.
- СМИ сообщали, что у артистки отказало легкое и начались проблемы с сердцем. Однако вскоре эту информацию опровергли.