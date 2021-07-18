Відома російська співачка МакSим (справжнє ім'я – Марина Абросимова) більш як місяць перебуває в лікарні у важкому стані. У пресі часто з'являється інформація про стан здоров'я зірки.

Варто знати У співачки МакSим відмовляє легеня і проблеми з серцем, – ЗМІ

Чи правдиві чутки про стан МакSим

Днями мережею поширилась інформація про те, що в артистки відмовила права легеня й почалися проблеми з серцем. Та менеджерка МакSим заявила, що не володіє такими даними.

Знову розривається телефон і бомблять в директі. Відповім так, я не знаю хто знову скинув інфу про стан Марини. Таку інфу навіть згідно із законом заборонено видавати без згоди на те родичів. Але навіть родичі й ми не володіємо такою інформацією, тому що вихідні,

– написала Маргарита Соколова.

Менеджерка наголосила, що до понеділка вона не може знати, як почувається МакSим, адже лікарі перебувають на вихідних.

"Прошу вашого розуміння! Чекаємо! Мою інформацію прошу зрозуміти саме так! Марина перебуває під чуйним наглядом! Їй надається вся необхідна допомога і дуже велика увага! Але особистий лікар має повну картину динаміки. І необхідно саме його думка і його коментарі", – додала менеджерка співачки.

Госпіталізація МакSим: коротко