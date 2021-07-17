За попередніми даними, права легеня МакSим перестає працювати через збільшення кісти й порожнини. Через ускладнення їй не допомагає навіть апарат ШВЛ, під яким вона перебуває з середини червня. Проблеми з легенями потягли за собою проблеми з серцем. У зірки розвивається гостра серцева недостатність.

Варто знати Співачка МакSим перебуває в критичному стані

"Проблеми з роботою легень позначилися й на серці. У співачки збільшені ліві відділи серця, що говорить про лівошлуночкову недостатності", – йдеться в джерелі.

Як передає "Газета.Ru", посилаючись на слова лікаря МакSим (справжнє ім'я – Марина Абросимова), вона перебуває у вкрай небезпечному стані, в якому виживають одиниці. До того ж в артистки дуже дороге лікування. Процедура ЕКМО обходиться її близьким в 1 мільйон рублів за добу.

Нагадаємо, 15 червня МакSим госпіталізували з пневмонією і негативним тестом на коронавірус. За кілька днів її підключили до апарату ШВЛ та ввели у штучну кому.