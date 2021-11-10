"Соціальні мережі – несправжні": Белла Хадід із заплаканими селфі розчулила мережу

Американська модель і одна з найвідоміших зірок фешн-індустрії Белла Хадід відреагувала на інтерв'ю Віллоу Сміт, де та говорила про ментальне здоров'я. Модель у своєму інстаграмі поділилась, що, попри красиву картинку в інстаграмі, вона щодня плаче.

Зізнання 25-річної знаменитості з'явилось в інстаграмі напередодні та зібрало десятки тисяч співчутливих коментарів. У дописі Белла розповіла, що має проблеми психологічного характеру – вона щодня плаче, відчуває тривогу і постійну невпевненість.

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Модель зазначила, що це природно, коли люди відчувають себе недостатньо хорошими або впевненими у своїй справі. Багато хто відчуває тривогу, але намагається це приховати.

Ми живемо з нашими недоліками, з почуттям невпевненості, відчуваємо радість та щастя і приймаємо все це як щось прекрасне та природне. Ось уже кілька років я відчуваю це щодня і щоночі. Будь ласка, всі, хто бореться із тривожністю, пам'ятайте про це. Іноді все, що нам потрібно почути, це те, що ми не самотні,

– розчулилась Белла.

У підсумку Белла додала, що головне знайти точку опору та не ігнорувати психологічні проблеми, адже найважливіше їх усвідомити.

"Соціальні мережі – несправжні. Пам'ятайте про це всі, хто зазнає труднощів… У мене було достатньо зривів і вигоряння, щоб зрозуміти наступне: якщо ви досить старанно працюєте над собою, проводячи час на самоті, щоб зрозуміти, що вас травмує, дратує чи радує, ви завжди зможете зрозуміти чи дізнатися більше про свій власний біль і про те, як впоратись з ним. Це все, що ви можете попросити від себе", – прокоментувала модель.

Вона прикріпила кілька фотографій, на яких, з набряклим обличчям, гірко плаче і навіть показує крапельницю. Фанати і колеги зірки подякували їй за чесність і побажали бути сильною. Зокрема і Віллоу Сміт, яка написала: "Ваша чесність і ніжність зцілює багатьох".

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