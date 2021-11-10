Признание 25-летней знаменитости появилось в инстаграме накануне и собрало десятки тысяч сочувственных комментариев. В заметке Белла рассказала, что имеет проблемы психологического характера – она каждый день плачет, чувствует тревогу и постоянную неуверенность.

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Модель отметила, что это естественно, когда люди чувствуют себя недостаточно хорошими или уверенными в своем деле. Многие чувствуют тревогу, но пытаются это скрыть.

Мы живем с нашими недостатками, с чувством неуверенности, чувствуем радость и счастье и принимаем все это как нечто прекрасное и естественное. Вот уже несколько лет я чувствую это каждый день и каждую ночь. Пожалуйста, все, кто борется с тревожностью, помните об этом. Иногда все, что нам нужно услышать, это то, что мы не одиноки,

– расчувствовалась Белла.

В итоге Белла добавила, что главное найти точку сопротивления и не игнорировать психологические проблемы, ведь важнее всего их осознать.

"Социальные сети – ненастоящие. Помните об этом все, кто испытывает трудности... У меня было достаточно срывов и выгорания, чтобы понять следующее: если вы достаточно усердно работаете над собой, проводя время в одиночестве, чтобы понять, что вас ранит, раздражает или радует, вы всегда сможете понять или узнать больше о своем собственной боли и о том, как справиться с ней. Это все, что вы можете попросить у себя", – прокомментировала модель.

Она прикрепила несколько фотографий, на которых, с опухшим лицом, горько плачет и даже показывает капельницу. Фанаты и коллеги звезды поблагодарили ее за честность и пожелали быть сильной. В том числе и Уиллоу Смит, написавшая: "Ваша честность и нежность исцеляет многих".

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