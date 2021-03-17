Популярна українська співачка Jerry Heil втратила голос. Зірка поділилася, що причина цього – стан її ментального здоров'я, з яким вона вчасно не попрацювала.

Знаменитість поділилася сумною новиною з прихильниками. Артистка розповіла, що з фізичним здоров'ям у неї все добре й наголосила, що всім, що на душі, потрібно ділитися з друзями.

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Jerry Heil про втрату голосу

Нещодавно народна улюблениця розповідала підписникам, що їде на сеанс до психолога. Головне, що знаменитість зрозуміла з цієї розмови – друзям можна говорити все, на те вони і друзі.

Я зробила помилку, тримала все в собі. Спочатку стисло шию і горло, а через декілька днів голос сказав: "Я відійду, а ти подумай над своєю поведінкою". Все, що поки можу – нюхати анісову олію і просити вас не повторювати це в домашніх умовах,

– поділилася Jerry Heil.

"Батьки вчили бути милими до інших, але чомусь не до себе. І ось факт: замовчування – це не про доброту до ближнього, а твоє лукавство від бажання бути хорошим для всіх. Яке завжди вилазить боком. Або горлом", – наголосила виконавиця.