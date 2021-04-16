Першу панічну атаку зірка пережила 14 років тому під час великого гастрольного туру "Фабрики зірок". Тоді артистів виснажував не лише щільний концертний графік, а й сотні кілометрів, які вони долали автобусом.

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Мені різко стало зле. Тебе трусить і відчуття, що ти ось-ось помреш і нічого виправити неможна. Ти не можеш заснути, тобі страшно, ти плачеш. Це жахливо було,

– пригадала Анастасія Приходько.

Найскладніше співачці було в період підготовки до "Євробачення-2009", коли панічні атаки ставалися двічі, а той тричі на день. Доходило до того, що вона втрачала свідомість і хотіла закінчити життя самогубством. "Після цього всього були думки про суїцид", – заявила виконавиця.

Анастасія Приходько працювала з психологами, однак повністю усунути проблему їй не вдалося. Панічні атаки трапляються у зірки досі, щоправда, значно рідше. Вони пов'язані з переживаннями за дітей.

"Зараз їх значно менше, проте вони періодично є. Переважно через дітей, бо я за них дуже переживаю. Дорожче сім'ї в мене нікого немає. Є страх, щоб з ними нічого не сталося", – зізналася знаменитість.

Додамо, схоже, тепер хвилювання Анастасії Приходько лише посилилися, адже три тижні тому вона втретє стала мамою. Співачка вже показала малюка публіці, а Оля Полякова оголосила його стать. У співачки народився син!