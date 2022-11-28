Постійно спілкуємося, – Соломія Вітвіцька про ексчоловіка, який служить добровольцем в ЗСУ

28 листопада 2022 , 15:21
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Джерело:

"КП в Україні"

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька в лютому 2021 року оголосила про розлучення. Зараз колишній чоловік Соломії перебуває в ЗСУ і вони постійно на зв'язку.

Соломія та Влад Кочатков 8 років прожили в шлюбі. Навіть після розлучення вони зберігають теплі дружні стосунки, постійно підтримують одне одного. 

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Чи спілкується Вітвіцька з ексчоловіком

Ведуча зізналася, що вона постійно на зв'язку з Владом, який від травня служить в ЗСУ. Однак Соломія зазначає, що разом вони вже точно не будуть. Розлучення пройшло мирно і зараз їм краще бути друзями, ніж подружжям.

Так, ми тримаємо зв'язок. Постійно спілкуємося. Все в нього гаразд. Якщо йому щось потрібно, теж намагаюся допомогти,
– поділилася Вітвіцька. 

Також на фронті зараз рідний брат Соломії – Северин та його дружина Емма. Нещодавно ведуча відправляла брату та його побратимам сухпайки і термобілизну, яка необхідна у зимовий час. За словами Вітвіцької, допомогли з цим люди з американського фонду Liberty Ukraine.

"Люди з-за кордону, попри те, що могли б собі спокійно жити і нічим не перейматися, все одно збирають кошти, закуповують якісь дуже важливі, потрібні речі і передають нашим на передову. Так що зв'язок тримаємо і допомагаємо чим тільки можемо", – підсумувала ведуча. 

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Автор: Христина Кобак