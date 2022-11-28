Соломія та Влад Кочатков 8 років прожили в шлюбі. Навіть після розлучення вони зберігають теплі дружні стосунки, постійно підтримують одне одного.

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Чи спілкується Вітвіцька з ексчоловіком

Ведуча зізналася, що вона постійно на зв'язку з Владом, який від травня служить в ЗСУ. Однак Соломія зазначає, що разом вони вже точно не будуть. Розлучення пройшло мирно і зараз їм краще бути друзями, ніж подружжям.

Так, ми тримаємо зв'язок. Постійно спілкуємося. Все в нього гаразд. Якщо йому щось потрібно, теж намагаюся допомогти,

– поділилася Вітвіцька.

Також на фронті зараз рідний брат Соломії – Северин та його дружина Емма. Нещодавно ведуча відправляла брату та його побратимам сухпайки і термобілизну, яка необхідна у зимовий час. За словами Вітвіцької, допомогли з цим люди з американського фонду Liberty Ukraine.

"Люди з-за кордону, попри те, що могли б собі спокійно жити і нічим не перейматися, все одно збирають кошти, закуповують якісь дуже важливі, потрібні речі і передають нашим на передову. Так що зв'язок тримаємо і допомагаємо чим тільки можемо", – підсумувала ведуча.

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