27 травня відбулося нагородження спеціальною всеукраїнською премією "Жінка ІІІ тисячоліття". Престижну нагороду отримала Катерина Павленко, солістка гурту Go_A, з рук Руслана Стефанчука.

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Солістка Go_A – "Жінка ІІІ тисячоліття"

Руслан Стефанчук наголосив, що Катерина Павленко – гордість України. Він зазначив, що нещодавно виконавиця розбурхала всю Україну.

Вона виконала важливу та споконвічну місію в наших серцях – змусила об’єднатися. У самій пісні були переплетені мотиви сучасних танцювальних бітів, чарівного етнічного вокалу та потужного гітарного драйву. Усією сім’єю ми захопливо дивилися виступ гурту Go_A на Євробаченні та ця музика закликала нас до об'єднання — танцювали як молодше, так і старше покоління,

– висловився віцеспікер Ради.

Стефанчук зауважив, що Катерині Павленко вдалося віднайти сучасну пісню, яка подобається всім. Він подякував музикантку за те, що вона гідно представила Україну на Євробаченні, за патріотизм та популяризацію української культури у світі, що дуже важливо.

"Перемога Катерини Павленко доводить: єдине, чим ми можемо змагатися одне з одним, – це те, хто з нас більше любить і робить для України. Я впевнений, що для такої талановитої виконавиці та справжньої патріотки своєї Батьківщини участь на Євробаченні – це тільки початок великої книги", – додав Руслан Стефанчук.

Етнофолк-гурт Go_A вже подякував за вручення престижної премії.

Успіхи гурту Go-A після Євробачення