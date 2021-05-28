27 мая состоялось награждение специальной всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Престижную награду получила Екатерина Павленко, солистка группы Go_A, из рук Руслана Стефанчука.
Стоит знать Хит Go_A для Евровидения-2021 ворвался на 1 строчку мирового рейтинга Spotify
Солистка Go_A – "Женщина III тысячелетия"
Руслан Стефанчук подчеркнул, что Екатерина Павленко – гордость Украины. Он отметил, что недавно исполнительница взбудоражила всю Украину.
Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах – заставила объединиться. В самой песне были переплетены мотивы современных танцевальных битов, волшебного этнического вокала и мощного гитарного драйва. Всей семьей мы увлекательно смотрели выступление группы Go_A на Евровидении и эта музыка призвала нас к объединению – танцевали как молодое, так и старшее поколение,
– высказался вице-спикер Рады.
Стефанчук заметил, что Екатерине Павленко удалось найти современную песню, которая нравится всем. Он поблагодарил музыкантку за то, что она достойно представила Украину на Евровидении, за патриотизм и популяризацию украинской культуры в мире, что очень важно.
"Победа Екатерины Павленко доказывает: единственное, чем мы можем соревноваться друг с другом, – это то, кто из нас больше любит и делает для Украины. Я уверен, что для такой талантливой исполнительницы и настоящей патриотки своей Родины участие в Евровидении – это только начало большой книги", – добавил Руслан Стефанчук.
Этно-фолк-группа Go_A уже поблагодарила за вручение престижной премии.
Успехи группы Go-A после Евровидения
- В Роттердаме, в финале конкурса Go_A получили 97 баллов от судей из разных стран и 267 баллов от зрителей. Украина получила 5 место в конкурсе, но по зрительскому голосованию они заняли второе место.
- Кроме того, что трек группы Go_A для Евровидения-2021 покоряет мировые чарты Spotify и iTunes, коллектив планирует коллаборации и совместные концерты вместе с победителем конкурса, группой Måneskin и с представителями других стран, которые в восторге от выступления украинской группы.
- Также Go_A готовится к новому событию – большому сольному концерту 30 мая, в День Киева. Событие состоится в локации "Все. Свои".