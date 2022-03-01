Солістка гурту KAZKA волонтерить з мамою: як вони допомагають армії – фото
Джерело:інстаграм Олександри Заріцької
Лідерка гурту KAZKA родом з Харкова. Поки її рідне місто обстрілюють "Градами", вона не падає духом і допомагає армії. Разом з мамою Олександра Заріцька записалась у волонтери й тепер плете маскувальні сітки.
На шостий день війни українські зірки зрозуміли, що просити російських колег не мовчати – марно, тож взялись допомагати військовим, хто чим може. Солістка гурту KAZKA, наприклад, пішла в одну зі шкіл плести маскувальні сітки. З собою вона взяла маму Тетяну.
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Слава Україні. 1 березня ми з мамою записалися волонтерками. Будемо допомагати, чим можемо… Дуже швидко навчилися плести маскуючі сітки. Ніколи не могла б подумати, що ми будемо освоювати нову професію, але виходить непогано,
– поділилась Олександра Заріцька.
"Нова реальність – діти в школах плетуть сітки, щоб маскувати нашу техніку, солдатів. Руки потрібні. У тих областях, де трохи тихіше, можна приходити й допомагати", – додала артистка. Крім того, лідерка KAZKA показала школярів, які працювали пліч-о-пліч з нею і співали хіт "Океану Ельзи" – "Все буде добре".
Олександра Заріцька волонтерить з мамою / Скриншот з відео
Олександра Заріцька волонтерить з мамою / Скриншот з відео
До слова, коли жінки допомагають Україні продовольством або ж плетуть сітки військовим, то зіркові чоловіки масово вступають до лав тероборони:
- лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк;
- гурт "Антитіла" на чолі з Тарасом Тополею;
- герой 9 сезону "Холостяка" Нікіта Добринін;
- засновник гурту "Тартак" Олександр Положинський;
- шоумен і ведучий Ігор Кондратюк та інші.
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