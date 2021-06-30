Ніхто не міг вийти на сцену і нас рятувати, – солістка гурту Go_A про форс-мажор на Євробаченні

Нещодавно Катерина Павленко з гурту Go_A дебютувала на телевізійному шоу "Хто зверху?", новий сезон якого "Новий канал" обіцяє випустити вже цієї осені. За лаштунками шоу зірка вирішила поділитись історією про курйоз на Євробаченні у Роттердамі.

29 червня ми гучно вболівали за українську збірну з футболу у матчі проти Швеції. Наші таки здобули перемогу та вперше в історії пройшли у чвертьфінал Євро-2020. Схожі емоції всі переживали і під час Євробачення-2021, яке кілька місяців тому прогриміло у Роттердамі. Гурт Go_A гідно представив нашу країну, посівши п’яте місце зі своїм україномовним хітом. Та не обійшлося без форс-мажорів.

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Катерина Павленко розповіла про курйози

"На генеральній репетиції нашого номеру на Євробаченні у нас почав роз'їжджатися пліт, на якому ми стояли. Зрозуміло, що ніхто не міг вийти на сцену і нас врятувати, то намагалися робити щось самотужки. Гітарист став на дві половини й намагався втримати пліт ногами. При цьому танцівники виконували постановку, трусили конструкцію, і він роз'їжджався далі. Я стояла на краю, не розуміла, що там щось відбувається. А вже потім мені розповіли цю історію", – поділилась Катерина Павленко.

До непередбачуваних моментів на сцені гурту Go_A не звикати.

"Бувало, в нас повністю вимикалося обладнання, і ми починали імпровізувати. В такі моменти завжди виходить щось цікавеньке. Також на сцені дуже часто поряд із нами з'являються якісь люди – діти чи запеклий фанат. Просто під час нашого виступу його знімає зі сцени охорона, а він кричить: "Відпустіть! Це моя улюблена група!" – додала зірка українського етнофольк-гурту.