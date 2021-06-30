29 июня мы громко болели за украинскую сборную по футболу в матче против Швеции. Наши же одержали победу и впервые в истории прошли в четвертьфинал Евро-2020. Похожие эмоции все переживали и во время Евровидения-2021, которое несколько месяцев назад прогремело в Роттердаме. Группа Go_A достойно представила нашу страну, заняв пятое место со своим украиноязычным хитом. Но не обошлось без форс-мажоров.

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Екатерина Павленко рассказала о курьезах

"На генеральной репетиции нашего номера на Евровидении у нас начал разъезжаться плот, на котором мы стояли. Понятно, что никто не мог выйти на сцену и нас спасти, то пытались делать что-то самостоятельно. Гитарист встал на две половины и пытался удержать плот ногами. При этом танцовщики выполняли постановку, трясли конструкцию, и он разъезжался дальше. Я стояла на краю, не понимала, что там что-то происходит. А уже потом мне рассказали эту историю", – поделилась Екатерина Павленко.

К непредсказуемым моментам на сцене группы Go_A не привыкать.

"Бывало, у нас полностью выключалось оборудование, и мы начинали импровизировать. В такие моменты всегда получается что-то интересненькое. Также на сцене очень часто рядом с нами появляются какие-то люди – дети или ярый фанат. Просто во время нашего выступления его снимает со сцены охрана, а он кричит: "Отпустите! Это моя любимая группа!", – добавила звезда украинской этно-фолк-группы.

Отметим, что в новом выпуске 11 сезона "Кто сверху?", кроме Екатерины Павленко, примет участие певица Джамала, спортсменка Анна Ризатдинова, ведущий Юрий Горбунов, танцор Влад Яма и певец Тарас Тополя. Будет горячо!