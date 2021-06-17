На Новому каналі стартували зйомки 11 сезону шоу "Хто зверху", перший випуск якого з'явиться на телеекранах 24 серпня, у День Незалежності. Незмінними ведучими стануть Сергій Притула та Леся Нікітюк.

Цікаво Євробачення-2021: Джамала прокоментувала перемогу Італії та 5 місце України на конкурсі

Хто з'явиться у новому випуску чоловічо-жіночого шоу

Символічно для першого випуску нового сезону обрали найкращих представників українського шоу-бізнесу та навіть спорту. У команду дівчат увійдуть:

співачка Джамала;

гімнастка Анна Різатдінова;

солістка Go_A Катерина Павленко;

ведуча Леся Нікітюк.

А в команду чоловіків потрапив:

танцюрист Влад Яма;

співак Тарас Тополя з гурту "Антитіла";

ведучий Олександр Педан;

"капітан" команди Сергій Притула.

Джамала вже встигла поділитись промовистими фото з Катериною Павленко. Переможниця 2016 року на Євробаченні одягнула яскравий жовтий топ з рукавами-ліхтариками та чорні штани з білими зав'язками, водночас Катя обрала вишневу шкіряну сукню, чорні колготи та масивне взуття. Жінки разом виглядали просто неймовірно. Що цікаво, для Катерини Павленко – це перша велика поява на шоу в телебаченні.

До слова Джамала розсекретила, за кого вболіває на Євробаченні-2021



Джамала та Катерина Павленко за лаштунками шоу "Хто зверху" / Фото з інстаграму Джамали



Усміхнені Катерина та Джамала / Фото з інстаграму Джамали

Компанію на знімках їм також склала Анна Різатдінова, яка одягнула червону спідницю з вишитим орнаментом, оверсайз сорочку блакитного кольору та червоні ботфорти.



Анна Різатдінова, Катерина Павленко та Джамала / Фото з інстаграму Джамали

Хто ще "підписався" на фото з Павленко

Що цікаво, з Катериною Павленко за лаштунками шоу сфотографувався також ведучий Юрій Горбунов. Він пожартував, що може теж відправиться на Євробачення, адже голос у нього є.