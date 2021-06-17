На Новому каналі стартували зйомки 11 сезону шоу "Хто зверху", перший випуск якого з'явиться на телеекранах 24 серпня, у День Незалежності. Незмінними ведучими стануть Сергій Притула та Леся Нікітюк.
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Хто з'явиться у новому випуску чоловічо-жіночого шоу
Символічно для першого випуску нового сезону обрали найкращих представників українського шоу-бізнесу та навіть спорту. У команду дівчат увійдуть:
- співачка Джамала;
- гімнастка Анна Різатдінова;
- солістка Go_A Катерина Павленко;
- ведуча Леся Нікітюк.
А в команду чоловіків потрапив:
- танцюрист Влад Яма;
- співак Тарас Тополя з гурту "Антитіла";
- ведучий Олександр Педан;
- "капітан" команди Сергій Притула.
Джамала вже встигла поділитись промовистими фото з Катериною Павленко. Переможниця 2016 року на Євробаченні одягнула яскравий жовтий топ з рукавами-ліхтариками та чорні штани з білими зав'язками, водночас Катя обрала вишневу шкіряну сукню, чорні колготи та масивне взуття. Жінки разом виглядали просто неймовірно. Що цікаво, для Катерини Павленко – це перша велика поява на шоу в телебаченні.
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Джамала та Катерина Павленко за лаштунками шоу "Хто зверху" / Фото з інстаграму Джамали
Усміхнені Катерина та Джамала / Фото з інстаграму Джамали
Компанію на знімках їм також склала Анна Різатдінова, яка одягнула червону спідницю з вишитим орнаментом, оверсайз сорочку блакитного кольору та червоні ботфорти.
Анна Різатдінова, Катерина Павленко та Джамала / Фото з інстаграму Джамали
Хто ще "підписався" на фото з Павленко
Що цікаво, з Катериною Павленко за лаштунками шоу сфотографувався також ведучий Юрій Горбунов. Він пожартував, що може теж відправиться на Євробачення, адже голос у нього є.