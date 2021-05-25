Представитель Украины на Евровидении-2021 группа Go_A поделилась впечатлениями от песенного конкурса. По словам Екатерины Павленко, атмосфера была просто невероятной и доброжелательной, а само шоу было грамотно спланировано.

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Go_A о баллах от жюри и своем творчестве

Солистка группы прокомментировала и низкую оценку от жюри разных стран. Она отметила, что в первом полуфинале Go_A получили от судей второе место.

Очень странно, потому что в первом полуфинале жюри нас поставило на второе место, а потом так случилось, что-то изменилось в них, пожалуй, и нас поставили на девятое,

– высказалась Екатерина.

По оценкам публики украинская группа получила второе место, уступив только победительнице-Италии. Go_A рассказали о признании от зрителей в разных странах: "Нас ждут не только в странах, в которых проводилось Евровидение. Даже на других континентах".

Участники группы также рассказали, планируют ли менять свое творчество, ведь до "Евровидения" они были известны небольшому количеству аудитории.

Возможно, мы стали такими интересными из-за того, что мы и являемся нишевыми, потому, что мы не похожи на других и мы не планируем дальше подстраиваться под какие-то форматы. Мы пришли такими и мы пойдем дальше. Будем развиваться в плане смысла, подачи нашего творчества и экспериментировать дальше,

– пояснила Екатерина Павленко.

Go_A о Евровидении: смотрите видео онлайн

Отметим, после Евровидения-2021 украинские музыканты запланировали коллаборации с участниками песенного конкурса. Вероятно, мы услышим совместные композиции от группы Go_A и: