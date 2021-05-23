Найперше обійму кота, – солістка Go_A про приїзд додому і враження від Євробачення-2021

Представник України на Євробаченні гурт Go_A вже прибув додому. Катерина Павленко дала інтерв'ю в аеропорту Амстердама, де розповіла, що найперше зробить, коли прибуде додому. Друзі зустріли зірку в Києві разом із її улюбленцем.
Українська група Go_A в інтерв'ю зауважили, що доволі втомлені, бо не спали вже цілу добу, хоча вдалося трохи подрімати в літаку. Через це, за словами Катерини Павленко, вона може трохи "плутати слова".
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Гурт Go_A про Євробачення і приїзд додому
Солістка етнофолк-гурту запевнила, що загалом в них усе добре, вони почуваються чудово, хоч трохи втомилися.
Дуже крута поїздка, дуже багато вражень, мені здається, ми впоралися,
– поділилась Катерина Павленко.
Співачка додала, що виступ на Євробаченні-2021 надихнув учасників групи та дав ще більше наснаги й віри в себе, аніж це було після Нацвідбору. Також зірка розповіла, що зробить, коли приїде додому.
Як би це банально не звучало, я обійму свого кота, потім сходжу в душ та ляжу спати,
– зізналась артистка.
Примітно, що після прибуття Катерини Павленко до України, її друзі принесли в аеропорт домашнього улюбленця солістки Go_A, тож неабияк підняли їй настрій.
Ексклюзивне інтерв'ю з гуртом Go_A: дивіться онлайн (відео Оксани Ткачук, 24 канал)
Україна на Євробаченні-2021
- Гурт Go_A зайняв 5 місце міжнародного пісенного конкурсу. Водночас якби результати вирішували тільки глядачі, то Україна мала б 2 місце;
- Після шаленого виступу у фіналі пісня гурту зайняла 1 місце у рейтингах Spotify 8 країн;
- Українські зірки пишаються гуртом Go_A та вітають колектив із високим місцем. Важливо, що й іноземці високо оцінили виступ України, зокрема переможці-італійці.