Лідер Metallica Джеймс Гетфілд пішов від дружини після 25 років шлюбу, – ЗМІ

Американський музикант Джеймс Гетфілд розлучився в 59 після 25 років шлюбу. Він пішов від дружини Франчески, яка народила йому трьох дітей.

За інформацією інсайдерів, ініціатором розлучення став сам Джеймс Гетфілд, саме він подав документи на розлучення. Це сталося ще на початку 2022 року, однак спливло у пресі лише зараз.

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Лідер Metallica розлучився з дружиною

У джерелі йдеться про те, що розлучав Джеймса та Франческу Гетфілд суд у штаті Колорадо. Після розриву вони нібито зберегли теплі стосунки й продовжують спілкуватися заради трьох спільних дітей – 24-річної Калі Тее, 22-річного Кастора Вірджила та 20-річної Марчелли Франчески.

Фронтмен Metallica Джеймс Гетфілд з ексдружиною Франческою / Фото з інстаграму музиканта

Як Metallica допомагає Україні

Американські рокери з Metallica підтримують Україну у війні з росією. У червні вони зібрали 1 мільйон доларів на допомогу організації World Central Kitchen, яка годує постраждалих від війни. Самі музиканти зробили внесок у сумі 500 тисяч доларів, а їхні фани задонатили решту, купуючи мерч Metallica.

Крім того, на одній сцені з легендарними рокерами виступив український гурт The Hardkiss. Це сталося на фестивалі Prague Rock у Празі.

з Франческою лідер Metallica Джеймс Гетфілд познайомився 1992 року, а одружився 1997-го. Він публічно дякував їй за те, що приборкала його норовливий характер і допомагала у важкі часи. Вона час від часу їздила з ним у світові тури.