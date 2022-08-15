По информации инсайдеров, инициатором развода стал сам Джеймс Хетфилд, именно он подал документы на развод. Это произошло еще в начале 2022 года, однако сплыло в прессе только сейчас.

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Лидер Metallica расстался с женой

В источнике говорится, что разводил Джеймса и Франческу Хетфилд суд в штате Колорадо. После разрыва они якобы сохранили теплые отношения и продолжают общаться ради трех общих детей – 24-летней Кали Теэ, 22-летнего Кастора Вирджила и 20-летней Марчеллы Франчески.

Фронтмен Metallica Джеймс Хетфилд с экс-женой Франческой / Фото из инстаграма музыканта

Напомним, с Франческой лидер Metallica Джеймс Хетфилд познакомился в 1992 году, а женился в 1997-м. Он публично благодарил ее за то, что обуздала его своенравный характер и помогала в трудные времена. Она время от времени ездила с ним в мировые туры.

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