По информации инсайдеров, инициатором развода стал сам Джеймс Хетфилд, именно он подал документы на развод. Это произошло еще в начале 2022 года, однако сплыло в прессе только сейчас.
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Лидер Metallica расстался с женой
В источнике говорится, что разводил Джеймса и Франческу Хетфилд суд в штате Колорадо. После разрыва они якобы сохранили теплые отношения и продолжают общаться ради трех общих детей – 24-летней Кали Теэ, 22-летнего Кастора Вирджила и 20-летней Марчеллы Франчески.
Фронтмен Metallica Джеймс Хетфилд с экс-женой Франческой / Фото из инстаграма музыканта
Как Metallica помогает Украине
- Американские рокеры из Metallica поддерживают Украину в войне с россией. В июне они собрали 1 миллион долларов в помощь организации World Central Kitchen, кормящей пострадавших от войны. Сами музыканты внесли вклад в сумме 500 тысяч долларов, а их фаны задонатили остальное, покупая мерч Metallica.
- Кроме того, на одной сцене с легендарными рокерами выступила украинская группа The Hardkiss. Это произошло на фестивале Prague Rock в Праге.