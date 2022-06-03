Благодійний збір гурту Metallica стартував 4 квітня у рамках кампанії "Все в моїх руках". Трохи менше як два місяці знадобилося армії їхніх фанів, щоб зібрати 1 мільйон доларів!

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Фани Metallica зібрали мільйон доларів для України

Вау, ми вражені! Ми не змогли б зробити цього без усіх вас. Дякуємо всім, хто долучився до цього подвигу,

– відреагували рок-легенди.

Усі виручені кошти, а це більш як 30 мільйонів гривень, переведуть на рахунок організації World Central Kitchen, котра останні три місяці годує тих, хто залишився без даху над головою чи був змушений тікати від війни.

"Пройшло трохи більше ніж три місяці відтоді, як WCK вперше почала підтримувати людей, переміщених в Україні та за її межами, подаючи поживні страви та продуктові набори сім'ям по всьому регіону. Ми дуже вдячні неймовірній Metallica Family за підтримку наших зусиль. Наша робота можлива лише з друзями, такими як Metallica. Попереду ще багато роботи – руйнування величезні, але WCK й далі буде з тими, хто нас потребує", – подякував генеральний директор World Central Kitchen Нейт Мук.

Хто зі світових зірок долучився до World Central Kitchen задля України