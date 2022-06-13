Лідерка українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна повідомила про тур країнами Європи на підтримку країни. Разом з ними виступлять і легендарні Metallica.

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The Hardkiss вийдуть на одну сцену з Metallica

The Hardkiss виступлять з Metallica на одній сцені, до того ж з українським прапором. Це відбудеться під час благодійного туру.

Купляючи квитки на концерт Metallica пів року тому, чи знала я, що ми вийдемо із ними на одну сцену під українським прапором. Ми планували європейський тур, але чи думали ми, що він стане рупором, у який ми будемо кричати про війну в Україні на весь світ? Якийсь сюрреалістичний сон…

– зізналась Юлія Саніна.

Зауважимо, американський гурт Metallica й раніше долучався до допомоги українцям. За два місяці у межах кампанії "Все в моїх руках" рокери зібрали мільйон доларів, який обіцяють передати організації World Central Kitchen. Вона допомагає готувати тих українців, які постраждали від війни.

Фронтвумен гурту The Hardkiss зізналась, що буде щаслива бачити очі шанувальників на виступах. Також вона анонсувала найближчі концерти, які відбудуться в Європі.

17 червня, Градес-Кралове, Чехія. The Hardkiss виступить на спеціальній сцені чеського Rock for People. Як повідомила Юлія Саніна, під час фестивалю проводитиметься благодійний збір коштів, які будуть зараховані до Music Saves UA. Гроші мають допомогти українцям, які постраждали через війну.

22 червня, Прага, Чехія. Колектив зіграє на фестивалі Prague Rock разом із Metallica, 5FDP.

19, 20, 23 та 25 червня, Польща. Пройдуть благодійні концерти на підтримку України у Кракові, Познані, Вроцлаві та Варшаві. Кошти від продажу квитків підуть на гуманітарні потреби.



Анонси благодійних концертів / Фото з інстаграму The Hardkiss



Анонси благодійних концертів / Фото з інстаграму The Hardkiss