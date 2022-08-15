За інформацією інсайдерів, ініціатором розлучення став сам Джеймс Гетфілд, саме він подав документи на розлучення. Це сталося ще на початку 2022 року, однак спливло у пресі лише зараз.
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Лідер Metallica розлучився з дружиною
У джерелі йдеться про те, що розлучав Джеймса та Франческу Гетфілд суд у штаті Колорадо. Після розриву вони нібито зберегли теплі стосунки й продовжують спілкуватися заради трьох спільних дітей – 24-річної Калі Тее, 22-річного Кастора Вірджила та 20-річної Марчелли Франчески.
Фронтмен Metallica Джеймс Гетфілд з ексдружиною Франческою / Фото з інстаграму музиканта
Як Metallica допомагає Україні
- Американські рокери з Metallica підтримують Україну у війні з росією. У червні вони зібрали 1 мільйон доларів на допомогу організації World Central Kitchen, яка годує постраждалих від війни. Самі музиканти зробили внесок у сумі 500 тисяч доларів, а їхні фани задонатили решту, купуючи мерч Metallica.
- Крім того, на одній сцені з легендарними рокерами виступив український гурт The Hardkiss. Це сталося на фестивалі Prague Rock у Празі.