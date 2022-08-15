За інформацією інсайдерів, ініціатором розлучення став сам Джеймс Гетфілд, саме він подав документи на розлучення. Це сталося ще на початку 2022 року, однак спливло у пресі лише зараз.

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Лідер Metallica розлучився з дружиною

У джерелі йдеться про те, що розлучав Джеймса та Франческу Гетфілд суд у штаті Колорадо. Після розриву вони нібито зберегли теплі стосунки й продовжують спілкуватися заради трьох спільних дітей – 24-річної Калі Тее, 22-річного Кастора Вірджила та 20-річної Марчелли Франчески.

Фронтмен Metallica Джеймс Гетфілд з ексдружиною Франческою / Фото з інстаграму музиканта

Нагадаємо, з Франческою лідер Metallica Джеймс Гетфілд познайомився 1992 року, а одружився 1997-го. Він публічно дякував їй за те, що приборкала його норовливий характер і допомагала у важкі часи. Вона час від часу їздила з ним у світові тури.

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