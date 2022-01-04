Соліст гурту Måneskin показав рідкісне фото з коханою: романтичний кадр

Соліст знаменитого італійського гурту Måneskin майже не публікує в мережі фото з дівчиною. Та днями він вперше за довгий час показав рідкісний кадр з коханою.

Італійський гурт Måneskin став переможцем на конкурсі Євробачення-2020, тож тепер до його учасників прикута чимала увага. Тепер у мережі обговорюють нове фото вокаліста Даміано Давида.

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Соліст Måneskin показав фото з коханою

Співак опублікував в інстаграмі рідкісну світлину, на якій позував поряд з коханою – Джорджією Солері. Даміано майже не показує фото з дівчиною, бажаючи приховати особисте життя від публіки.

Перед камерою пара позувала в ефектних образах. Джорджія одягнула чорну сукню довжини міді з мереживом та туфлі-човники в тон на високих підборах. Волосся вона зібрала в акуратний пучок.

Натомість Даміано постав перед об'єктивом у широких штанах кольору хакі, білій сорочці та стильній сірій жилетці. Він поцілував кохану у чоло.

"Вітання татові", – підписав фото вокаліст Måneskin.



Даміано Давид з коханою / Фото з інстаграм-сторіз

Стосунки Даміано Давида та Джорджії Солері

Вокаліст Måneskin вже понад чотири роки перебуває у романтичних стосунках з Джорджією Солері. Дівчина працює моделлю та знімається у рекламних роликах, пише вірші та є феміністкою.

Часто Даміано та Джорджію фотографують папараці під час прогулянок Римом. Пара раніше повністю приховувала стосунки та не публікувала спільних фото.

У червні 2021 року, через місяць після Євробачення, Даміано Давид підтвердив чутки про стосунки з дівчиною.