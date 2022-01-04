Итальянская группа Måneskin стала победителем на конкурсе Евровидение-2020, поэтому теперь к его участникам приковано немалое внимание. Теперь в сети обсуждают новое фото вокалиста Дамиано Давида.

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Солист Måneskin показал фото с любимой

Певец опубликовал в инстаграме редкую фотографию, на которой позировал рядом с возлюбленной Джорджией Солер. Дамиано почти не показывает фото с девушкой, желая скрыть личную жизнь от публики.

Перед камерой пара позировала в эффектных образах. Джорджия надела черное платье длины миди с кружевом и туфли-лодочки в тон на высоком каблуке. Волосы она собрала в аккуратный пучок.

При этом Дамиано предстал перед объективом в широких брюках цвета хаки, белой рубашке и стильной серой жилетке. Он поцеловал любимую в лоб.

"Поздравление папе", – подписал фото вокалист Måneskin.



Дамиано Давид с любимой / Фото из инстаграм-сториз

Добавим, последний раз совместный кадр пары появлялся в сети еще в сентябре 2021 года. Тогда девушка солиста Måneskin показала фото с друзьями на отдыхе.

Отношения Дамиано Давида и Джорджии Солер