Поки Даміано Давид готується до європейського турне з Måneskin, де також приїде і до України, пара насолоджується спільним проведенням часу. У своїх інстаграм-сторіз Джорджія днем раніше опублікувала фото з коханим та друзями, які сиділи разом за вечерею у ресторані.
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"Скажи мені, що ти втомився і поїв, як ніби завтра не настане, не сказавши мені, що ти втомився і поїв, як ніби завтра не настане", – таємниче написала Солері.
Даміано Давид з Джорджією Солері та друзями / Фото з інстаграм-сторіз дівчини
Зазначимо, що фанати виконавця звикли бачити його досить брутальним та епатажним, але поряд з коханою він виглядає значно скромнішим та умиротворенішим.
Що відомо про роман пари
- Після перемоги Måneskin на Євробаченні преса активно почала цікавитися біографією соліста Даміано Давида. Деякі користувачі мережі й прихильники вважали, що музикант є геєм через епатажний образ та поцілунки з іншими учасниками гурту.
- Однак згодом виявилося, що співак вже чотири роки перебуває у романтичних стосунках з Джорджією Солері. Дівчина працює моделлю та знімається у рекламних роликах, пише вірші та є феміністкою.
- Даміано підписаний на профіль коханої, як і вона на його. У своєму інстаграмі модель публікує сексуальні фото та результати модних зйомок.
- Нещодавно Даміано та Джорджію сфотографували папараці під час прогулянки Римом. Пара раніше приховувала стосунки та не публікувала спільних фото.
- У червні 2021 року, через місяць після Євробачення, Даміано Давид підтвердив чутки про стосунки з дівчиною.