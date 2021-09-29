Поки Даміано Давид готується до європейського турне з Måneskin, де також приїде і до України, пара насолоджується спільним проведенням часу. У своїх інстаграм-сторіз Джорджія днем раніше опублікувала фото з коханим та друзями, які сиділи разом за вечерею у ресторані.

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"Скажи мені, що ти втомився і поїв, як ніби завтра не настане, не сказавши мені, що ти втомився і поїв, як ніби завтра не настане", – таємниче написала Солері.



Даміано Давид з Джорджією Солері та друзями / Фото з інстаграм-сторіз дівчини

Зазначимо, що фанати виконавця звикли бачити його досить брутальним та епатажним, але поряд з коханою він виглядає значно скромнішим та умиротворенішим.

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